За восемь месяцев в Башкирии собрали 97,3 млрд рублей налогов

С начала года по первое сентября в консолидированный бюджет Башкортостана поступило 97,3 млрд рублей налоговых платежей. Это на 7,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Почти 39% (37,9 млрд рублей) в общей массе составляет налог на прибыль организаций, 36% (35,1 млрд рублей) — налог на доходы физлиц (НДФЛ).

При этом более 65% налоговых доходов консолидированного бюджета обеспечивают 400 предприятий, являющихся крупнейшими налогоплательщиками региона. Малый и средний бизнес сегодня дает 16,4% налоговых доходов бюджета, сообщил на совещании в правительстве республики руководитель УФНС по РБ Марат Вахитов.

Он отметил, что часто малый и средний бизнес избегает налогообложения, используя «серые» схемы или вообще не предоставляя отчетность. Значительная часть предпринимателей даже не регистрирует коммерческую деятельность.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил проанализировать деятельность малого и среднего бизнеса в этом аспекте.

Между тем валовая задолженность по налогам и сборам в республиканский и федеральный бюджеты, по его словам, составляет 24,1 млрд рублей, причем большая ее часть — 10,2 млрд рублей сформирована предприятиями-банкротами, добавил Марат Вахитов.

Ранее стало известно, что сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам перед бюджетом Башкортостана составляет более 2,2 млрд руб.