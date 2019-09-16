В Башкирии намолочено более 2,5 млн тонн зерна

По данным на 13 сентября в Башкортостане убрано почти 1,3 млн га с зерновыми и зернобобовыми культурами, что составляет три четверти всего объема. Валовый намолот зерна в регионе составил более 2,5 млн тонн.

Лидерами по валовому сбору зерна стали Чекмагушевский, Стерлитамакский и Илишевский районы, которые намолотили 142, 137 и 134 тыс. тонн зерна соответственно, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Напомним, весной власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью озимой пшеницы в 42 районах из 54.