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В Башкирии намолочено более 2,5 млн тонн зерна

10:39, 16.09.2019
В Башкирии намолочено более 2,5 млн тонн зерна
Фото: pixaby.com

По данным на 13 сентября в Башкортостане убрано почти 1,3 млн га с зерновыми и зернобобовыми культурами, что составляет три четверти всего объема. Валовый намолот зерна в регионе составил более 2,5 млн тонн.

Лидерами по валовому сбору зерна стали Чекмагушевский, Стерлитамакский и Илишевский районы, которые намолотили 142, 137 и 134 тыс. тонн зерна соответственно, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Напомним, весной власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью озимой пшеницы в 42 районах из 54.

ПромышленностьАгропром Башкортостан
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