В Уфе построят четырехполосную автомагистраль

Фото: Городская администрация Уфы

Накануне в Уфе началось строительство дороги на улице Валерия Лесунова. Предполагается, что на новой автомагистрали будут четыре полосы движения, тротуар и велодорожки.

О начале масштабной стройки отчитались в уфимской мэрии.

На сегодняшний день дорожные рабочие приступили к первому этапу — начали расчистку территории. Сейчас сотрудники компании вырубают деревья, кустарник и ровняют бульдозерами будущее полотно.

Поначалу дорожники сделают участок от улицы Сельской Богородской до бульвара Баландина, а затем уже от бульвара Баландина до Ферина. Длина участков составит 984 и 462 метра соответственно.



Напомним, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы планирует заплатить 148 млн рублей за строительно-монтажные работы и корректировку рабочей документации генеральной подрядной организацией по объекту «Строительство продолжения улицы Георгия Мушникова на участке от улицы Шолохова до улицы Сельской Богородской в Калининском районе».

