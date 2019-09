Фигуристка Туктамышева пошутила про начало сезона цитатой из «Брата 2»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграм» шутливый пост о начале сезона.

«Мальчик, ты не понял, водички нам принеси. Мы в сезон идем. — Are you gangsters?

— No, we’re Russians!» — написала Туктамышева.

Напомним, ранее Туктамышева выступила без ошибок на контрольных прокатах сборной России перед началом сезона.