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Фигуристка Туктамышева пошутила про начало сезона цитатой из «Брата 2»

11:13, 10.09.2019
Фигуристка Туктамышева пошутила про начало сезона цитатой из «Брата 2»
Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграм» шутливый пост о начале сезона.

«Мальчик, ты не понял, водички нам принеси. Мы в сезон идем. — Are you gangsters?
— No, we’re Russians!» — написала Туктамышева.

Напомним, ранее Туктамышева выступила без ошибок на контрольных прокатах сборной России перед началом сезона.

СпортФигурное катаниеОбщество УдмуртияТатарстан
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