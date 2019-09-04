Зарплата защитника «Уфы» Кругового составляет 60 тысяч рублей, в «Зените» она будет около миллиона

Защитник «Зенита» Данил Круговой, находящийся в аренде в «Уфе», рассказал о размерах своей заработной платы и премиальных в уфимском клубе.

— Давай закроем тему с деньгами. Твоя зарплата в «Зените» больше ляма в месяц или меньше?

— Плюс-минус.

— То есть в аренде в «Уфе» ты будешь получать уже эти деньги?

— Нет. Сейчас все остается без изменений, буду играть на свое имя.

— То есть меньше 60 тысяч в месяц и ни разу не повышали?

— А зачем мне повышать? У меня была лесенка, но не хватило одного матча, я сломался с «Локомотивом». Если бы провел стыковой матч, дали бы 150. Но я не за деньгами ехал сюда.

— А как ты на меньше 60 тысяч покупаешь весь шмот? Gucci, Dolce — это стоит денег.

— За счет премиальных.

— Так их в «Уфе» платят по итогам сезона, а вы же чуть не вылетели.

— Там есть определенная сумма — если бы заняли десятое место, она бы просто удвоилась. Но за стыки тоже дали. Просто весь сезон копилось, в конце выплатили.

И я не все потратил, еще же плачу ипотеку. Взял квартиру в Питере около аэропорта. Минутах в 20 от него, край города. Дом строится еще — в 2020-м будет, — сказал Круговой.