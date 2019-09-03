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Радий Хабиров может объявить имя премьер-министра после победы на выборах

14:24, 03.09.2019
Радий Хабиров может объявить имя премьер-министра после победы на выборах
Фото: kremlin.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров намерен объявить имя премьер-министра республики в случае победы на выборах 8 сентября — после инаугурации.

Источник, сообщивший об этом «Ъ-Уфа», отмечает, что кадровое решение окончательно не принято, но больше всего шансов занять пост премьер-министра имеет сопредседатель «Деловой России», бизнесмен Андрей Назаров.

Кроме того, по информации издания, бизнесмен предварительно ведет переговоры о формировании своей команды и даже предложил человека на пост главы Минэкономразвития республики.

Ранее сообщалось, что руководитель рабочей группы по работе с обращениями граждан в социальных сетях администрации главы Башкирии Елена Прочаковская получила новую должность. Она назначена начальником управления социальных коммуникаций регионального правительства.

ОбществоВласть Башкортостан
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