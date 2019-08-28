Гареев о товарищеских матчах: «Побережешь себя — забьют гол. Если вышел, надо играть»

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев поделился впечатлениями от победного матча против «Нефтехимика» (3:2б).

— Тяжелый момент — четыре минуты в меньшинстве в конце игры. За счет чего удалось выстоять?

— Тренеры в паузе объяснили, как располагаться. Мы знали, что делать, и за счет хорошего расположения мы не давали им опасные моменты создавать. Они бросали — там Андрюха [Андрей Кареев] выручал нас. Поэтому не скажу, что было что-то опасное.



— Несколько раз ложился под шайбу. Не страшно в предсезонке, в товарищеском матче получить травму?

— Это не правильно: не бросишься здесь, не бросишься там. Это тоже игра. Побережешь себя — забьют гол, потом ходить с плохим настроением. Чем себя корить в чем-то, лучше поработать. Если вышел, то надо играть.



— Мотивация по ходу матча увеличивалась. Это чувствовалось?

— По началу мы «просыпались», но потом матч стал интереснее — кость в кость, и появился азарт. Хорошая игра была, — сказал Гареев.