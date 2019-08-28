Уфимские спасатели освободили застрявшего между гаражами 10-летнего мальчика

Сотрудники ПСО Уфы вытащили застрявшего между гаражами 10-летнего мальчика. Информация об инциденте поступила спасателям накануне около 16.00.

По прибытии на место инцидента спасатели выяснили, что 10-летний мальчик бегал со сверстниками по гаражам, и во время игр его телефон упал ровно в зазор между металлическими боксами. Ребенок решил самостоятельно достать смартфон, но по пути за мобильным застрял в сужающемся проеме.

Чтобы освободить мальчика, спасатели при помощи гидравлического инструмента, раздвинули гаражи. В работе сотрудникам ПСО Уфы помогали и родственники «пленника». После осмотра врачей выяснилось, что мальчик отделался лишь ссадинами.

К слову, иногда уфимским спасателям приходится выручать из беды не только людей, но и котов.