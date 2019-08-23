Вячеслав Солодухин: «У «Салавата» все будет хорошо, нет никакой паники»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин поделился ожиданиями от нового сезона.

«Идет подготовка. Мы выходим на лед и стараемся выиграть. Что-то получается, что-то нет, что-то меняем в тактике. Это этап подготовки, самое важное набрать кондиции, отработать игровые моменты. Осталось не так много времени, сейчас будем все это отшлифовывать. Я думаю, все будет хорошо. Все впереди, нет никакой паники», — сказал Солодухин.

Напомним, вчера в Уфе состоялся День болельщика «Салавата Юлаева», на который пришло более 42 тысяч человек.