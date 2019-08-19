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За семь месяцев в России купили 3,8 млн легковых автомобилей

14:36, 19.08.2019
За семь месяцев в России купили 3,8 млн легковых автомобилей
Фото: realnoevremya.ru

За январь — июль 2019 года россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей. Это на 0,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по объемам продаж стала отечественная марка Lada. На ее долю приходится 24,4% всех зарегистрированных автомобилей.

Далее идут Toyota (10,1%), KIA (6,7%), Hyundai(6,4%), Nissan (5,3%), Renault (4,9%), Volkswagen (4,6%), Chevrolet (3,7%), Ford (3,5%) и Mitsubishi (2,9%), сообщает «Автостат».

Ранее сообщалось, что мировой авторынок в июле снизился на 1,5% до отметки в 7 млн 296 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Авто Татарстан
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