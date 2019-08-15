Гендиректор «Спартака» Цорн: «Акмурзин убедил тренеров лично, я не вдавливал его в команду»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о деталях перехода бывшего вратаря «Рубина» Тимура Акмурзина в московский клуб.

«Связывать Баду, Романьоли и Акмурзина с моим агентством неправильно. Я правда работал с Баду и Акмурзиным, которых я знаю давно и сам предложил. Они же у меня в агентстве были не потому, что хорошие ребята, а потому, что я в них верил. Они показали себя и убедили тренеров, я не вдавливал их в команду. А к Романьоли я отношения не имею.



Нам не хватало вратарей, поэтому мы взяли Акмурзина, который прошел просмотр и сейчас играет в «Спартаке-2». По Баду у нас есть договоренность с Кононовым, что мы попробуем брать молодых перспективных и дешевых иностранцев и доводить их через «Спартак-2», чтобы в будущем заработать. Будем смотреть, получится или нет», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».

Напомним, ранее Тимур Акмурзин работал в составе «Рубина», концовку прошлого сезона голкипер провел в аренде в «Уфе». Томас Цорн представляет его интересы в качестве футбольного агента.