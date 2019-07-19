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В BMW сменился председатель совета директоров

06:14, 19.07.2019
В BMW сменился председатель совета директоров
Фото: pixabay.com

Новым главой немецкого автоконцерна BMW стал Оливер Циспе, решение принял наблюдательный совет компании.

Циспе сменит Харальда Крюгера, который решил не продлевать свой контракт. Новый председатель совета директоров BMW приступит к своим обязанностям с 16 августа, сообщили в пресс-службе предприятия.

Предварительно, смена топ-менеджера связана с тем, что производитель потерял свои показатели и уступил Mercedes-Bens.

Напомним, ранее Toyota, BMW и Volvo выступили против пересмотра правил распределения субсидий на 120 млрд рублей.

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