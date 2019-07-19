В BMW сменился председатель совета директоров

Новым главой немецкого автоконцерна BMW стал Оливер Циспе, решение принял наблюдательный совет компании.

Циспе сменит Харальда Крюгера, который решил не продлевать свой контракт. Новый председатель совета директоров BMW приступит к своим обязанностям с 16 августа, сообщили в пресс-службе предприятия.

Предварительно, смена топ-менеджера связана с тем, что производитель потерял свои показатели и уступил Mercedes-Bens.

Напомним, ранее Toyota, BMW и Volvo выступили против пересмотра правил распределения субсидий на 120 млрд рублей.