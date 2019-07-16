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Промышленность

Сельхозпредприятие «Золотой Колос Пестрецы» не смогло продать на торгах 18 земельных участков

13:19, 16.07.2019
Сельхозпредприятие «Золотой Колос Пестрецы» не смогло продать на торгах 18 земельных участков
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ООО СХП «Золотой Колос Пестрецы» (Пестречинский район) Игорь Франов сообщил, что торги, на которых планировалось продать 18 земельных участков, не состоялись.

Причина — отсутствие заявок. Все земли имеют сельскохозяйственное назначение, участки разделены на четыре лота. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

ПромышленностьАгропромЭкономикаОбщество Татарстан
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