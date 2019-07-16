Сельхозпредприятие «Золотой Колос Пестрецы» не смогло продать на торгах 18 земельных участков
Конкурсный управляющий ООО СХП «Золотой Колос Пестрецы» (Пестречинский район) Игорь Франов сообщил, что торги, на которых планировалось продать 18 земельных участков, не состоялись.
Причина — отсутствие заявок. Все земли имеют сельскохозяйственное назначение, участки разделены на четыре лота. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.ПромышленностьАгропромЭкономикаОбщество Татарстан
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