Путин поручил вернуть российских спортсменов на Олимпиаду

Президент РФ Владимир Путин поручил добиться возвращения всех российских спортсменов на Олимпиаду уже в 2020 году.

Он рекомендовал Олимпийскому комитету России принять меры по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и обеспечить участие сборной России в Олимпиаде-2020, следует из поручений президента, опубликованных по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 27 марта 2019 года.

Кроме того, президент поручил правительству в срок до 1 октября 2020 года представить предложения по комплексному совершенствованию законодательства о физкультуре и спорте, а также при необходимости подготовить новую редакцию федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ».

Одновременно поручено разработать и утвердить Стратегию развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года. В ней должно быть предусмотрено, обеспечение равных возможностей гражданам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, для занятий физкультурой и спортом.