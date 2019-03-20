У датского защитника «Салавата Юлаева» Филипа Ларсена родилась дочь
Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен стал папой. У датского защитника родилась дочь, сообщает ufacitynews.ru.
Уфимский клуб поздравил хоккеиста в соцсетях: «От имени игроков, болельщиков и администрации клуба желаем новорожденной крепкого здоровья и благополучия». Правда, позже запись была удалена.
Отметим, что Ларсен играет за «Салават Юлаев» с 2017 года. В этом сезоне на его счету 26 очков в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф в семи играх датчанин набрал один балл за результативность, отметившись голевой передачей. Контракт хоккеиста с уфимской командой рассчитан до 2020 года.
Ранее, перед самым стартом плей-офф, отцом стал другой хоккеист «Салавата Юлаева» — шведский нападающий Линус Умарк.СпортХоккей Башкортостан
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