У датского защитника «Салавата Юлаева» Филипа Ларсена родилась дочь

Фото: YouTube

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен стал папой. У датского защитника родилась дочь, сообщает ufacitynews.ru.

Уфимский клуб поздравил хоккеиста в соцсетях: «От имени игроков, болельщиков и администрации клуба желаем новорожденной крепкого здоровья и благополучия». Правда, позже запись была удалена.

Отметим, что Ларсен играет за «Салават Юлаев» с 2017 года. В этом сезоне на его счету 26 очков в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф в семи играх датчанин набрал один балл за результативность, отметившись голевой передачей. Контракт хоккеиста с уфимской командой рассчитан до 2020 года.

Ранее, перед самым стартом плей-офф, отцом стал другой хоккеист «Салавата Юлаева» — шведский нападающий Линус Умарк.