Гуськов: «Автомобилист» в противостоянии с «Салаватом» может перегореть»

Эксперт КХЛ ТВ, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов рассказал «Чемпионату», что он думает о предстоящем противостоянии екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Если бы «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встретились в первом раунде, я бы назвал однозначным фаворитом пары уральцев, основываясь на «регулярке». Но сейчас «Салават» получил такой заряд энергии, который я бы сравнил со вторым дыханием у стайеров. Уфимцы сделали важный шаг вперед в серии с «Магниткой», набрались уверенности, и теперь это совершенно другая команда по сравнению с началом плей-офф. Там каждый игрок взошел на новую ступень, стал лучше в плане мастерства и характера. «Салават Юлаев» окреп как команда, и я уверен, что они дадут бой «Автомобилисту» в любом случае. У уфимцев в корне изменилась психология, и от них теперь можно ожидать всего, да они и сами понимают, что могут больше.

«Мне кажется, что здесь может получиться затяжная серия. В плане ведения игры «Автомобилист» выглядит мощнее и стабильнее, но и «Салават», если поймал свою уверенность, может на этом идти и дальше. Вообще, уфимцы, в каком бы составе ни играли, какой бы ни был трудный год у команды, постоянно выступают в плей-офф. Это всегда опытная и амбициозная команда, там все игроки понимают, куда они пришли, и их психология настроена на кубковые матчи. «Автомобилист» пока прыгнул выше головы, и непонятно, как они поведут себя на этой стадии. Этот фактор тоже будет сказываться, уральцы могут просто перегореть», — сказал Гуськов в беседе с «Чемпионатом».