На новейшее оружие для российской армии в 2019 году потратят больше 1 трлн рублей

В 2019 году на закупку новейшего вооружения для российских войск планируется потратить 1,4 трлн рублей.

«На реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных Сил в текущем году предусмотрено более 1,44 трлн рублей. Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в текущем году Минобороны предстоит перевооружить четыре полка на ракетный комплекс «Ярс» и развернуть ракетный полк с комплексом «Авангард», передает RNS.

Ранее в России завершились испытания нового пистолета для военных.