Нижегородское «Торпедо» не справилось с ХК «Сочи»

В первом матче заключительного выездного турне уходящего года хоккеисты «Торпедо» уступили соперникам из ХК «Сочи» со счетом 2:5, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Артем Чубаров, тренер «Торпедо», прокомментировал итог игры:

— «Сочи» с победой. Банальное невыполнение игрового задания привело к нескольким ошибкам, которые соперник здорово реализовал. Надо работать над этим.

— Когда вернется в строй Галимов и планируете ли вы какое-то усиление состава до дедлайна?



— Вы знаете, работа менеджмента. Галимов выбыл ненадолго, возможно, будет играть в следующем матче. Есть потери по защитникам. Люди работают над этим. Так что пока ничего сказать не могу, все будет видно после дедлайна.

Сергей Зубов, главный тренер «Сочи», рассказал о характере встречи:



— После проигрыша в овертайме в предыдущей игре ребята чувствовали, что мы обязано успешно выступим сегодня. Неплохой первый период, во втором немного мы отошли от нашего плана. И штанга была, и Димка вытащил, молодец. Но в целом все равно молодцы, моменты использовали, практически все ребята поработали на общую победу.