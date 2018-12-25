Нижегородское «Торпедо» не справилось с ХК «Сочи»
В первом матче заключительного выездного турне уходящего года хоккеисты «Торпедо» уступили соперникам из ХК «Сочи» со счетом 2:5, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
Артем Чубаров, тренер «Торпедо», прокомментировал итог игры:
— «Сочи» с победой. Банальное невыполнение игрового задания привело к нескольким ошибкам, которые соперник здорово реализовал. Надо работать над этим.
— Когда вернется в строй Галимов и планируете ли вы какое-то усиление состава до дедлайна?
— Вы знаете, работа менеджмента. Галимов выбыл ненадолго, возможно, будет играть в следующем матче. Есть потери по защитникам. Люди работают над этим. Так что пока ничего сказать не могу, все будет видно после дедлайна.
Сергей Зубов, главный тренер «Сочи», рассказал о характере встречи:
— После проигрыша в овертайме в предыдущей игре ребята чувствовали, что мы обязано успешно выступим сегодня. Неплохой первый период, во втором немного мы отошли от нашего плана. И штанга была, и Димка вытащил, молодец. Но в целом все равно молодцы, моменты использовали, практически все ребята поработали на общую победу.СпортХоккей
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