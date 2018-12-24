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Промышленность

В России предложили оснастить новые грузовики датчиками веса

10:50, 24.12.2018
В России предложили оснастить новые грузовики датчиками веса
Фото: pixabay.com

В России предложили оснастить новые грузовики массой более 3,5 тонны датчиками измерения осевой нагрузки. Предложение содержится в паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщают «Ведомости», соответствующие изменения в законодательство подготовят к 2024 году. До конца 2021 года Минпромторг и Минтранс должны подготовить изменения в техрегламент Таможенного союза, которые запретят ввоз в Россию грузовиков без новых датчиков. До конца 2023 года эти изменения должны появиться и в российском техрегламенте.

ПромышленностьМашиностроение
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