В России предложили оснастить новые грузовики датчиками веса

В России предложили оснастить новые грузовики массой более 3,5 тонны датчиками измерения осевой нагрузки. Предложение содержится в паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщают «Ведомости», соответствующие изменения в законодательство подготовят к 2024 году. До конца 2021 года Минпромторг и Минтранс должны подготовить изменения в техрегламент Таможенного союза, которые запретят ввоз в Россию грузовиков без новых датчиков. До конца 2023 года эти изменения должны появиться и в российском техрегламенте.