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Нефть стабилизировалась после обвала

08:59, 19.12.2018
Нефть стабилизировалась после обвала
Фото: pixabay.com

Нефтяной рынок после падения стабилизируется на азиатских торгах более чем на $3 за баррель.

Наблюдается сдержанный рост, но Brent и WTI остаются у минимумов более чем за год, сообщает «Интерфакс». Так, цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,17 (0,30%) — до $56,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,07 (0,15%), до $46,31 за баррель.

Ранее сообщалось, что цены на нефть обновили очередной годовой минимум. Фьючерсы на нефть на Нью-Йоркской бирже опустились ниже $50 впервые с октября 2017 года.

ПромышленностьНефть
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