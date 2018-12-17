Рост промышленности в России в ноябре резко замедлился

В ноябре годовой рост промышленности в России замедлился до 2,4% с 3,7% месяцем ранее. Такие данные опубликовал Росстат.

Судя по его данным, основной вклад в динамику промышленного производства продолжает вносить добыча полезных ископаемых: в ноябре рост в этой отрасли составил 7,8% в годовом выражении. При этом в секторе обрабатывающих производств рост оказался нулевым.

В целом по итогам января — ноября рост промышленного производства составил 2,9%, относительно предыдущего месяца также замедлившись на 0,1%.