National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

Американский журнал The National Interest признал, что новый российский транспортный самолет Ил-112В имеет лучшие показатели.



Несмотря на схожую конструкцию с украинским Ан-140, российский самолет обладает чуть большими габаритами, и его максимальная скорость составляет 500 км/ч против 575 км/ч у Ан-140.

Ил-112В оснащен двигателем ТВ7-117 разработки ОАО «Климов», эффективность которого на 38% выше, чем у ТВ3-117, установленного на Ан-140. Как пишет издание, это говорит об улучшении показателей дальности полета российского самолета и снижении затрат на его техническое обслуживание.

Отмечается, что Ил-112В обладает новой системой противоракетной обороны «Президент-С».

Ранее издание National Interest посоветовало ВМФ США модернизировать авианосные группы. В противном случае издание предрекло поражение американскому флоту в возможном столкновении с Россией.