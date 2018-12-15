Ростехнадзор проверит информацию о досрочной «сдаче» лифтов на бумаге в Татарстане

Слухи о том, что в Татарстане подрядчики заранее получили декларации соответствия на еще не сданные лифты, косвенно подтверждаются. Ростехнадзор проведет соответствующую проверку.



Корреспондент «Реального времени» получил эксклюзивный комментарий представителей ведомства. Как заявил и.о. начальника Казанского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Николай Григорьев, из более чем 120 казанских лифтов на сегодня сданы «единицы».

По его словам, сотрудники Ростехнадзора проверят на местах реальное состояние лифтов, декларации соответствия на которые специалисты управления обнаружили на сайте Росаккредитации.

Более подробно об этой и других новостях с совещания Приволжского управления Ростехнадзора, прошедшего сегодня в Казани, — в нашем материале.