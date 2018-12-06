Суд решил взыскать с самарского «Авиакора» 1,3 млрд рублей в пользу Минобороны РФ

Девятый арбитражный апелляционный суд решил взыскать с самарского ОАО «Авиакор — авиационный завод» (входит в корпорацию «Русские машины») в пользу Минобороны РФ 1,3 млрд рублей. Эта сумма признана неотработанным авансом.

При этом суд оставил в силе решение суда первой инстанции о расторжении контракта от 11 мая 2011 года, передает «Интерфакс».

Таким образом, апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Москвы, который 7 сентября решил взыскать с ОАО «Авиакор — авиационный завод» 2,2 млрд рублей неотработанного аванса в пользу Минобороны РФ.

Агентство отмечает, что иск Министерства обороны к «Авиакору» связан с авансированием по госконтракту на поставку девяти самолетов Ан-140. Представители предприятия отмечали, что «Авиакор» успел поставить четыре самолета, а еще пять не поставлены из-за отказа Украины от военно-технического сотрудничества.