В Москве откроется выставка, посвященная Анатолию Тарасову

10 декабря исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского тренера, отца российского хоккея — Анатолия Владимировича Тарасова.



В связи с этим событием 6 декабря в 14.00 состоится открытие фотовыставки на одной из центральных площадок Москвы — Тверском бульваре, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.



Выставку откроет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который проведет интереснейшую экскурсию для детей-хоккеистов.

Выставка, на которой будут представлены редкие фотографии из семейного архива семьи Тарасовых, будет экспонироваться с 3 по 24 декабря 2018 года и позволит жителям и гостям столицы познакомиться с легендарным тренером и историей отечественного хоккея.