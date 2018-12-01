Минобороны РФ показало на видео испытание модернизированной ракеты системы ПРО
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.
На кадрах, опубликованных ведомством на Youtube, продемонстрирован момент запуска ракеты.
По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, новая противоракета системы ПРО после испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».
Отмечается, что система противоракетной обороны стоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты города Москвы.ПромышленностьОПК
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