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Минобороны РФ показало на видео испытание модернизированной ракеты системы ПРО

10:59, 01.12.2018
Минобороны РФ показало на видео испытание модернизированной ракеты системы ПРО
Фото: скриншот видео youtube.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

На кадрах, опубликованных ведомством на Youtube, продемонстрирован момент запуска ракеты.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, новая противоракета системы ПРО после испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Отмечается, что система противоракетной обороны стоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты города Москвы.

ПромышленностьОПК
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