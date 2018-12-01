Минобороны РФ показало на видео испытание модернизированной ракеты системы ПРО

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

На кадрах, опубликованных ведомством на Youtube, продемонстрирован момент запуска ракеты.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, новая противоракета системы ПРО после испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Отмечается, что система противоракетной обороны стоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты города Москвы.