Чистая прибыль «Газпрома» за 9 месяцев превысила триллион рублей

По итогам января — сентября 2018 года чистая прибыль «Газпрома» составила 1,02 трлн рублей. Это на 75%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В lll квартале прибыль выросла на 93%, до 386,4 млрд рублей.



За последний квартал выручка «Газпрома» увеличилась на 35%, до 1,93 трлн рублей. За 9 месяцев выручка выросла на 27%, до 5,9 трлн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ заложил в бюджет трехкратный рост дивидендов «Газпрома».