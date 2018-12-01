Чистая прибыль «Газпрома» за 9 месяцев превысила триллион рублей
По итогам января — сентября 2018 года чистая прибыль «Газпрома» составила 1,02 трлн рублей. Это на 75%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В lll квартале прибыль выросла на 93%, до 386,4 млрд рублей.
За последний квартал выручка «Газпрома» увеличилась на 35%, до 1,93 трлн рублей. За 9 месяцев выручка выросла на 27%, до 5,9 трлн рублей, сообщает пресс-служба компании.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ заложил в бюджет трехкратный рост дивидендов «Газпрома».ПромышленностьНефть
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