Совет директоров Mitsubishi принял решение об увольнении Карлоса Гона

Сегодня японский автоконцерн Mitsubishi принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Nissan, Mitsubishi и Renault в ближайшее время проведут совместные переговоры по сложившейся ситуации.

«Это было тяжелым решением. Но если бы Карлос Гон остался на посту, это бы повредило репутации компании», — приводит ТАСС гендиректора компании Осаму Масуко.

Он подчеркнул, что Карлос Гон «утратил доверие и не смог бы продолжать выполнять свои обязанности». Он также рассказал, что Nissan, Mitsubishi и Renault в ближайшее время проведут совместные переговоры по сложившейся ситуации.

На прошлой неделе Карлос Гон был уволен с поста председателя совета директоров компании Nissan. Гон и еще один член совета директоров Nissan, Грег Келли, были арестованы 19 ноября следователями токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.