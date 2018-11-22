«Ростех» получил более 92% акций Объединенной авиастроительной корпорации

Госкорпорация «Ростех» получила находящиеся в федеральной собственности 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «OAK»). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«С учетом принадлежащих госкорпорации акций АО «Вертолеты России», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и ряда ведущих отечественных разработчиков и производителей авиационного бортового оборудования, узлов, агрегатов и комплектующих изделий обеспечивается консолидация в госкорпорации основных научно-производственных мощностей в области авиастроения», — говорится в документе.

ПАО «OAK» принадлежат основные российские самолетостроительные предприятия — АО «РСК «МиГ», ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Туполев», ПАО «Ил», ПАО «Корпорация «Иркут»», научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и сборочные заводы в Москве, Ульяновске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Иркутске, Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, президент РФ Владимир Путин согласовал предложенный Минпромторгом указ о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав госкорпорации «Ростех» в феврале 2018 года.