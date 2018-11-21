«Уфа» разгромила «Салават Юлаев» на виртуальных полях

Впервые в истории мирового спорта в соревнованиях по компьютерному спорту встретились звезды футбольного и хоккейного клубов — «Уфа» сразилась с «Салаватом Юлаевым».

Как сообщает пресс-служба футбольной команды, ее в виртуальных матчах представляли полузащитник Игорь Безденежных и форвард Вячеслав Кротов. В соперниках ФК «Уфа» были звезды хоккейного «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов и Линус Умарк.



Шоу-матч прошел в дисциплинах (FIFA19 и NHL19), всего состоялось четыре игры. В каждом виртуальном матче ФК «Уфа» был сильнее, одержав уверенные победы, как в футбольных, так и хоккейных встречах.