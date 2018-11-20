Газизов: «15-тысячник наиболее оптимален для «Уфы»

Фото: Дмитрий Слезин

Новый стадион футбольного клуба «Уфа» может стать крытым, а его вместимость составит 15 тысяч зрителей, заявил «РИА Новости» генеральный директор команды Шамиль Газизов.

«Вернемся к этому вопросу после Нового года, пока еще рано что-то говорить. Мы склоняемся к тому, что новая арена будет крытой, а ее вместимость составит 15 тысяч зрителей. Такой вариант наиболее оптимален для «Уфы», — сказал Газизов.



«Уфа» проводит свои домашние матчи на 15-тысячном стадионе «Нефтяник», который построен в 1967 году и реконструирован в 2015-м. В июне этого года комиссия из лаборатории, аккредитованной ФИФА, провела на арене проверку и выдала ей лицензию наивысшей категории FIFA Quality PRO.







