Счетная палата нашла нарушения в расходовании субсидий на «АвтоВАЗе»

Счетная палата Самарской области нашла нарушения в работе «АвтоВАЗа». На предприятии дважды тратили субсидии на снижение напряженности на рынке труда.

«Предприятие получало из бюджета помощь на оплату труда, материально-техническое обеспечение и обучение работников, находящихся под риском увольнения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Счетной палаты, сотрудников предприятия временно переводили с основного производства в дирекцию технической поддержки — индустриальный парк «АвтоВАЗ», или на общественные работы, как правило, с понижением в должности, но сохранением прежнего уровня заработной платы. При этом большую часть заводчан в этот период одновременно направляли на обучение для повышения квалификации.

Компания получила субсидии как на возмещение затрат по оплате труда и материально-техническое обеспечение работников, находящихся под угрозой увольнения, так и на возмещение затрат на их обучение в тот же период.

Материалы проверки аудиторы направили губернатору Самарской области, в губдуму и Министерство труда, занятости и миграционной политики региона.