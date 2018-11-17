Из российского госфонда украли 19 тысяч тонн зерна на 202 млн рублей
Из федерального интервенционного фонда в Орле похитили 19 тыс. тонн зерна на сумму 202,2 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Как сообщает пресс-служба Объединенной зерновой компании (ОЗК), по факту кражи Следственное управление УМВД России по Орлу возбудило уголовное дело.
«Принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству», — передает ОЗК.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили о возможном уменьшении урожая озимых из-за недостатка влаги в зерновых районах на юге страны.
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