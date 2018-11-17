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Промышленность

Из российского госфонда украли 19 тысяч тонн зерна на 202 млн рублей

01:33, 17.11.2018
Из российского госфонда украли 19 тысяч тонн зерна на 202 млн рублей
Фото: pixabay.com

Из федерального интервенционного фонда в Орле похитили 19 тыс. тонн зерна на сумму 202,2 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Как сообщает пресс-служба Объединенной зерновой компании (ОЗК), по факту кражи Следственное управление УМВД России по Орлу возбудило уголовное дело.

«Принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству», — передает ОЗК.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о возможном уменьшении урожая озимых из-за недостатка влаги в зерновых районах на юге страны.

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