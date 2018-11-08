В России начали разработку перспективного стратегического бомбардировщика

В России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

«За счет модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, восстановления производства самолетов Ту-160М усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил России. Кроме того, начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации», — говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Facebook.

Работы по модернизации и развитию комплекса находятся на особом контроле у президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, «в чем убеждает и посещение ими авиационного завода в Казани».



Напомним, что выпуском ПАК ДА займется КАЗ им. Горбунова. ОАК вложит в модернизацию Казанского авиазавода 40 миллиардов рублей, которая предполагает создание новых цехов. Ожидается, что предприятие перейдет на производство ПАК ДА после 2025—2027 годов.