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Промышленность

В России начали разработку перспективного стратегического бомбардировщика

09:27, 08.11.2018 1
В России начали разработку перспективного стратегического бомбардировщика
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

«За счет модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, восстановления производства самолетов Ту-160М усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил России. Кроме того, начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации», — говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Facebook.

Работы по модернизации и развитию комплекса находятся на особом контроле у президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, «в чем убеждает и посещение ими авиационного завода в Казани».

Напомним, что выпуском ПАК ДА займется КАЗ им. Горбунова. ОАК вложит в модернизацию Казанского авиазавода 40 миллиардов рублей, которая предполагает создание новых цехов. Ожидается, что предприятие перейдет на производство ПАК ДА после 2025—2027 годов.

ПромышленностьОПК Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:11
    Сейчас цеха пустые стоят и рядом на КМПО не знают чем занять корпуса а тут ещё новые решили строить. И зачем новые марки самолётов нужны.Американцы богаче нас а у них ещё Б-52 которые они в пятидесятых годах прошлого века наклепали ещё на службе стоят.Неужели не ясно что сейчас время беспилотников и роботов.
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