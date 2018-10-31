Прокуратура Удмуртии потребовала заблокировать два сайта с инструкциями по изготовлению бомб

В Удмуртии прокуратура в ходе проверки выявила два сайта с информацией о способах изготовления взрывчатых веществ.

Как рассказали в ведомстве, мероприятие проводилось в рамках соблюдения законодательства об обороте оружия и взрывчатых веществ. В итоге было установлено, что на ресурсах содержались инструкции о том, как сделать бомбы в домашних условиях из подручных материалов. Вход на сайты был свободный, информация также находилась в свободном доступе.

На основании данных нарушений прокурором района подготовлены два исковых заявления о блокировке указанных сайтов. Судом требования надзорного ведомства удовлетворены, порталы заблокированы.

Напомним, ранее Госдума одобрила предложение заблокировать сайты знакомств.