«Автодор» взял верх над «Пардубице»

Саратовский «Автодор» одержал победу в выездном матче второго тура группы «D» Кубка ФИБА-Европа над «Пардубице» — 102:90.

Главный тренер «Автодора» Сергей Мокин прокомментировал результат:

— Начали несобранно. Возможно, сказалась задержка игры на 25 минут по техническим причинам. Однако уже не в первый раз в текущем сезоне переламываем ход игры, что говорит о том, что у нас есть характер. Проведем работу над ошибками и постараемся не позволять соперникам отрываться на двузначное расстояние. Неплохо дебютировал в составе нашей команды Айрлэнд. Хорошо проявили себя Забелин, Бьюфорд, Голден. Помогли Маклин, Заряжко и Кравиш. Теперь начинаем подготовку к непростому выездному матчу с «Калевом», — сказал наставник.

