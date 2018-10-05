В Татарстане в следующем году могут открыть завод по переработке стекла

В исполкоме Казани сообщили, что в Татарстане, в частности, уже в следующем году в технопарке «М-7» планируется запуск завода по переработке отходов стекла.

Как подчеркнули в комитете, благодаря этому отпадет необходимость везти вторсырье за тысячи километров в другой регион страны, что чаще всего бывает нерентабельным, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, замминистра ЖКХ выступил против введения новых штрафов за неразделенный мусор.