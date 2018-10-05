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Промышленность

В Татарстане в следующем году могут открыть завод по переработке стекла

06:59, 05.10.2018
В Татарстане в следующем году могут открыть завод по переработке стекла
Фото: kzn.ru

В исполкоме Казани сообщили, что в Татарстане, в частности, уже в следующем году в технопарке «М-7» планируется запуск завода по переработке отходов стекла.

Как подчеркнули в комитете, благодаря этому отпадет необходимость везти вторсырье за тысячи километров в другой регион страны, что чаще всего бывает нерентабельным, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, замминистра ЖКХ выступил против введения новых штрафов за неразделенный мусор.

Промышленность Татарстан
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