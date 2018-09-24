Медведев утвердил стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития лесопромышленного комплекса на ближайшие 12 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Стратегия направлена на повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности, увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие страны, эффективное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов за счёт достижения устойчивого лесоуправления, сообщается на сайте кабмина.

Согласно пояснительной записке, основным направлением будет экспорт целлюлозы, рост выпуска тарного картона и другие.

Напомним, осенью прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил проект по очистке Волги на 245 млрд рублей.

