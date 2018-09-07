Лето-2018: клиенты ВТБ на 20% увеличили свои траты за рубежом

Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 июня по 31 августа 2018 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число туристов, выбравших в качестве отдыха зарубежье, выросло на 17%, а странами с наибольшей транзакционной активностью стали Италия, Испания и Франция.



Этим летом число транзакций клиентов ВТБ за рубежом выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом общий объем трат увеличился лишь на 5%, превысив 19 млрд рублей. Первую пятерку зарубежных стран по объему совершенных транзакций летом 2018 г. возглавила Италия — 3,5 млрд рублей. Далее идут Испания (2,7 млрд рублей), Франция (1,8 млрд рублей), Турция (1,3 млрд рублей) и Германия (1 млрд рублей).

Размер «среднего чека» составил около 5 тыс. рублей. Лидером по данному показателю стала Италия:

Топ-10 стран Средний чек, руб. Италия 9 500 Франция 7 800 Германия 6 200 Великобритания 5 900 Греция 5 700 Испания 5 500 Финляндия 4 900 Турция 4 500 Кипр 4 500 США 3 600

По числу транзакций лидером второй год подряд стала Испания (в этом году там совершено более 500 тысяч карточных операций). В первую пятерку также вошли Белоруссия (445 тыс. транзакций), Италия (370 тыс.), Турция (290 тыс.) и США (270 тыс.).

Расходы российских туристов в ресторанах и барах в топ-30 стран выросли в период летних отпусков нынешнего года на 19%, в супермаркетах — на 20%. Максимальное число транзакций было совершено в Испании и Белоруссии соответственно. Покупки в магазинах одежды и обуви сохранились на уровне прошлого года. Лидером в этом сегменте традиционно является Италия. Траты на аренду авто почти не изменились, хотя на заправках зафиксирован рост оборотов на 27%.

Банк ВТБ (ПАО)

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