В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +24°С

Сегодня, 7 сентября, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +3°С до +8°C, на западе РТ до +12°C. Максимальная температура днем в Татарстане составит от +19°С до +24°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +20°С до +24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +19°С до +22°С.

