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Промышленность

В трех районах Казани сегодня отключат свет

00:35, 02.09.2018
В трех районах Казани сегодня отключат свет
Фото: realnoevremya.ru

В Вахитовском, Приволжском и Советском районах 3 сентября не будет света. Это связано с плановым выводом в ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также производством технического обслуживания оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».

Днем света не будет в Вахитовском районе на Спартаковской, Нариманова, Садыковой, Тукая, Гоголя, Горького, Жуковского, Карла Маркса, Жуковского. На некоторых улицах в поселке Восточный Приволжского района, на проспекте Победы и Фучика, передает мэрия города.

Напомним, в трех районах Казани запланировано отключение света.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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