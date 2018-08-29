Защитник «Рубина» Чико Флорес: «Жаль, что в последних матчах потеряли очки»

Испанский защитник казанского «Рубина» Чико Флорес рассказал о своей адаптации в российском футболе и поделился ожиданиями от предстоящего матча татарстанского клуба в Ростове-на-Дону против «Ростова».

— Постарался адаптироваться как можно быстрее. Не только к чемпионату, но и к тому, что просит тренер — к его требованиям и манере игры. В этом плане мне помогли матчи, в которых уже сыграл. Стало понятнее, как прессинговать, правильно тактически располагаться на поле. Жаль, что в последних матчах потеряли очки. Стараюсь тренироваться на максимуме, чтобы приносить пользу команде.

— Как команда готовится к матчу с «Ростовом»?

— Начали готовиться к этой игре сразу после матча против ЦСКА. «Ростов» — организованная команда, отлично обороняется, прессингует и быстро возвращается к защите после своих контратак. Сложный соперник, но мы постараемся показать максимум, чтобы привезти очки домой, — цитирует игрока корреспондент «Реального времени».