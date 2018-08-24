Тренер «Дизеля» Ваулин: «В Альметьевске «Дизель» будет играть теми, кто попадет в основу»

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин после поражения во втором матче в серии игр с ЦСК ВВС со счетом 3:5 и перед предсезонным турниром в Альметьевске, прокомментировал итоги контрольных матчей



«Команда соперника очень хорошо смотрелась на протяжении всей серии. Они смогли реализовать свои моменты, а мы нет. В первой игре мы были более организованы, а сегодня позволяли соперникам проводить опасные контратаки.



Я многое для себя подчеркнул. Очень нужные и своевременные игры для нас получились. Порадовала игра в атаке. Очень много ненужных удалений, но все это поправимо. Создается коллектив, и это видно. Вырисовываются связки. На турнире в Альметьевске будем играть теми, кто попадет в основу на сезон», — цитирует специалиста официальный сайт ВХЛ.