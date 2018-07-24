«Уфа-2» дебютирует во втором российском дивизионе матчем с соседями

24 июля новообразованная футбольная команда «Уфа-2» стартует в турнире «ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» (Второй дивизион — «Урал-Приволжье»). Это третий по рангу футбольный турнир России.

В матче 2-го тура подопечные Альберта Лукманова принимают нижнекамский «Нефтехимик». Встреча состоится на уфимском стадионе «Нефтяник» в 18.00 по уфимскому времени (16.00 мск).

Гости в предыдущем туре играли дома, где одержали уверенную победу над ижевским ФК «Зенит-Ижевск» — 3:0. В прошлом сезоне нижнекамцы заняли шестое место, набрав вместе с ижевчанами по 42 очка.

