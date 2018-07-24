Новости общества

05:23 МСК
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +28

04:34, 24.07.2018
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +28

Во вторник, 24 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем осадков не ожидается.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике составят от +23 до +28 градусов.

В Казани ожидается от 25°С до 27°С тепла. В Набережных Челнах от +23 до +27 градусов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты