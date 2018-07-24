Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +28

Во вторник, 24 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем осадков не ожидается.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике составят от +23 до +28 градусов.

В Казани ожидается от 25°С до 27°С тепла. В Набережных Челнах от +23 до +27 градусов.