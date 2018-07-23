Песошин поручил организовать праздник в честь 75-летия разработки месторождений нефти в РТ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин провел совещание по подготовке к празднованию 75-летия с начала промышленной разработки месторождений нефти в Татарстане.

Отмечается, что для проведения праздника уже создали специальный комитет. Празднования будут проводиться во всех районах РТ, где идет добыча нефти или разработка месторождений. Главное мероприятие пройдет в Альметьевске.

Песошин поручил в течение недели отработать оперативные вопросы и провести очередное совещание для уточнения общей программы, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что 16 марта 2018 года был подписан Указ президента РТ Рустама Минниханова «О праздновании 75-летия начала промышленной разработки месторождений нефти в Республике Татарстан».

