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Сегодня в Татарстане вновь без осадков и до +26

04:35, 23.07.2018
Сегодня в Татарстане вновь без осадков и до +26
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 23 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер восточный умеренный.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +21°С до +26°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +22°С до +24°С.

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