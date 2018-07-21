За последний год в РТ закрылось 21 сельхозпредприятие

По состоянию на 1 июля 2018 года в Татарстане работают 463 сельхозпредприятия. Это на 21 больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом говорится в отчете Минсельхоза РТ.

Больше всего сельхозпредприятий — 25 — зарегистрировано в Арском районе. Далее идут Тукаевский (24) и Балтасинский (22) район. Удельный вес прибыльных хозяйств в РТ составил 89% против 91% годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вывели в поля беспилотники для контроля посевов.