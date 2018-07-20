В «Рубин» может перейти форвард сборной Израиля
Нападающий «Маккаби» (Нетания) Диа Себа может продолжить футбольную карьеру в казанском клубе «Рубин».
Клуб уже отправил официальное предложение, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что Себа в минувшем сезоне в чемпионате Израиля в 36 матчах забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром первенства. Футболист является игроком сборной Израиля.
Ранее казанский «Рубин» обыграл израильский «Маккаби Петах-Тиква» в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 1:0.СпортФутбол Татарстан
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