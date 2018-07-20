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В «Рубин» может перейти форвард сборной Израиля

08:13, 20.07.2018
В «Рубин» может перейти форвард сборной Израиля
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Маккаби» (Нетания) Диа Себа может продолжить футбольную карьеру в казанском клубе «Рубин».

Клуб уже отправил официальное предложение, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что Себа в минувшем сезоне в чемпионате Израиля в 36 матчах забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром первенства. Футболист является игроком сборной Израиля.

Ранее казанский «Рубин» обыграл израильский «Маккаби Петах-Тиква» в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 1:0.

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