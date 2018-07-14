Недействительными признали пять сделок «ИнтехБанка» на сумму около 112 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов пыталось в суде признать недействительными шесть сделок «ИнтехБанка».

Из них, АС РТ признал недействительными четыре:

Снятие денег ООО «Сейба» на сумму 17,4 млн рублей 20 и 21 декабря 2016 года; Сделка с ГУП «Татинвестгражданпроект» в размере 31,3 млн рублей, совершенная 14 декабря того же года; Вывод с 12 по 16 декабря со счета ООО «ИЦ «АРГО-Казань» средств в размере 63,3 тыс. рублей;

Списание 15 декабря в счет погашения задолженности физическим лицом на сумму 2,5 млн рублей.

Кроме того, одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд также подтвердил недействительность сделки с ООО «Консалт Менеджмент». Со счета организации 20 декабря 2016 было списано около 61 млн рублей.

Таких образом, агентству было отказано в удовлетворении только одного иска о снятии наличных 15 декабря 2016 года на сумму более 8 млн рублей, сообщает АСВ.

Ранее АС РТ признал недействительными две сделки «ИнтехБанка» на 7,1 миллиона рублей.